Universitet i Kina satsar på AI – framför konst

Kina har kapat 12 000 utbildningar inom konst, humaniora och språk på universiteten, skriver The Independent.

I stället kommer man att fokusera på ny teknik och framför allt AI, för att anpassa utbildningarna till landets satsningar på AI-driven ekonomi. Enligt utbildningsdepartementet handlar det om nästan en tredjedel av landets universitetsutbildningar, och berör miljontals studenter.

En nyutexaminerad student berättar för tidningen att dennes utbildning lades ner på grund av svaga arbetsmarknadsutsikter, eftersom AI allt snabbare tar över produktionsdesign.

– Många centrala arbetsuppgifter, som modellering och rendering, kan nu utföras av AI.