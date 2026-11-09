Uppgift: Ex-riksdagsledamot anhållen för mordförsök
En tidigare riksdagsledamot har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mordförsök alternativt dråpförsök, enligt Aftonbladets uppgifter.
Detta efter att en svårt skadad person hittades i en bostad i Mellansverige natten mot söndag. Den anhållna personen ska ha gripits på platsen.
Läget för den skadade personen är okänt.
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