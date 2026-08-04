Uppgift: Polisinsats på annan plats i Stockholm

Polisen har på tisdagskvällen genomfört en insats vid en adress i Stockholm, kopplad till ärendet där en kvinna hittats död i skärgården, enligt Aftonbladets uppgifter.

– Vi jobbar framförallt där ute i skärgården men det pågår i andra delar av länet också, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson.

Ingen har gripits och polisen vill inte säga om det finns någon misstänkt.