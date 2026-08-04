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Illustrationsbild. (Oscar Olsson/TT)
Insatsen i Värmdö

Uppgift: Polisinsats på annan plats i Stockholm

Av Patrik Dahlin
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Polisen har på tisdagskvällen genomfört en insats vid en adress i Stockholm, kopplad till ärendet där en kvinna hittats död i skärgården, enligt Aftonbladets uppgifter.

– Vi jobbar framförallt där ute i skärgården men det pågår i andra delar av länet också, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson.

Ingen har gripits och polisen vill inte säga om det finns någon misstänkt.

En förundersökning om mord har inletts
Aftonbladet
Inträffade i Värmdö kommun
TT
Uppgift: Kvinna hittad med knivskador
www.tv4.se
Polisens händelsenotis
polisen.se
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