Den tidigare Arsenaltränaren Arsène Wenger uppges vara det namn som Europeiska fotbollsförbundet (Uefa) vill ska utmana Gianni Infantino nästa år. Det skriver The Athletic.

Wenger väntas ta ett beslut den här veckan om han ställer upp i valet av Fifas nya ordförande. Enligt uppgifter har Uefa tagit hjälp av tunga fotbollsprofiler för att få honom att ställa upp, skriver TT.

Tidigare har japanska Kozo Tashima meddelat att han vill kandidera. Han sitter i dag i Fifas styrelse.

Infantino har varit hårt kritiserad för att bland annat försöka sälja rättigheterna till fotbolls-VM och beslutet att häva ett rött kort efter frågor från USA:s president Donald Trump.