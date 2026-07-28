Uppgifter: Cristiano Ronaldo producerar fotbollsdrama
Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo är exekutiv producent för en ny dramaserie om fotboll som heter ”Day 1s”, enligt The Sun. Nyheten har fått stor spridning i många sport- och nöjesmedier.
Ronaldo väntas själv synas i serien, precis som den franske fotbollslegendaren Thierry Henry.
Enligt den brittiska tabloiden har inspelningen redan påbörjats. I huvudrollen som fotbollsagenten Stanley Dalton syns ”Homeland”-stjärnan Damian Lewis.
Det är inte känt var tv-serien ska visas, men en källa ser det som sannolikt att det blir ett budkrig mellan olika strömningstjänster.
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