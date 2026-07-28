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Cristiano Ronaldo under fotbolls-VM. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Sport

Uppgifter: Cristiano Ronaldo producerar fotbollsdrama

Av Marcus Lindén
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Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo är exekutiv producent för en ny dramaserie om fotboll som heter ”Day 1s”, enligt The Sun. Nyheten har fått stor spridning i många sport- och nöjesmedier.

Ronaldo väntas själv synas i serien, precis som den franske fotbollslegendaren Thierry Henry.

Enligt den brittiska tabloiden har inspelningen redan påbörjats. I huvudrollen som fotbollsagenten Stanley Dalton syns ”Homeland”-stjärnan Damian Lewis.

Det är inte känt var tv-serien ska visas, men en källa ser det som sannolikt att det blir ett budkrig mellan olika strömningstjänster.

Källan kallar serien ett drama med komiska inslag
www.thesun.co.uk
Ronaldo har viss tv-vana då han har har deltagit i några dokumentärer
www.marca.com
Ronaldo är 41 år gammal och börjar snegla på en framtid efter fotbollskarriären
deadline.com
Ronaldo spelar till vardags i saudiska Al-Nassr
www.dagbladet.no
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