Uppgifter: Cristiano Ronaldo producerar fotbollsdrama

Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo är exekutiv producent för en ny dramaserie om fotboll som heter ”Day 1s”, enligt The Sun. Nyheten har fått stor spridning i många sport- och nöjesmedier.

Ronaldo väntas själv synas i serien, precis som den franske fotbollslegendaren Thierry Henry.

Enligt den brittiska tabloiden har inspelningen redan påbörjats. I huvudrollen som fotbollsagenten Stanley Dalton syns ”Homeland”-stjärnan Damian Lewis.

Det är inte känt var tv-serien ska visas, men en källa ser det som sannolikt att det blir ett budkrig mellan olika strömningstjänster.