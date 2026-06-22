Uppgifter: Delstater kan förlora miljonstöd om de vägrar valändringar

Donald Trump och en väljare som lägger sin röst i Maines primärval.

Trumpadministrationen hotar att frysa tiotals miljoner dollar i federal finansiering till delstater om de inte genomför en rad förändringar inför mellanårsvalet. Det uppger flera källor för CNN.

Åtgärden uppges vara en del av Donald Trumps försök att motverka vad han beskriver som valfusk.

Bland kraven för att få full tillgång till medel från departementet för inrikes säkerhet finns att fasa ut elektroniska röstmaskiner och återgå till pappersvalsedlar. Delstaterna måste också genomföra granskningar av väljare genom ett omstritt program som departementet har tagit fram.

– Alla mottagare av federala medel bör förvänta sig ansvarsskyldighet för hur skattebetalarnas pengar används, säger en talesperson för departementet, som inte vill kommentera uppgifterna närmare.

Totalt delar departementet ut omkring en miljard dollar, motsvarande cirka 9,6 miljarder kronor, genom olika program under nuvarande budgetår.