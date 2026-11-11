En kvinna har häktats misstänkt för grov misshandel efter att ha slagit en yxa i huvudet på en man, skriver Aftonbladet. Enligt tidningens uppgifter är hon tidigare riksdagsledamot.

Natten mot söndag anlände en man med taxi till en adress i Mellansverige där kvinnan befann sig. Därefter slog kvinnan en yxa i huvudet på honom, barrikaderade sig inomhus, ringde polisen och berättade vad som hänt.

Mannen fick skador i ansikte och huvud. Han var vid medvetande när han fördes till sjukhus. Kvinnan förnekar brott.

– Hon åberopar att det är en fråga om nödvärnssituation där hon har fått freda sig själv, det är det enda jag kan säga, säger hennes advokat Peter Stierna.