Uppgifter: Grahams syster kan ge sig in i senatsracet
Den tidigare senatorn Lindsey Graham, som dog i slutet av förra veckan, har tillfälligt ersatts av sin syster Darline Graham. Enligt uppgifter till Politico väntas hon dock ställa upp i fyllnadsvalet för att bli Republikanernas kandidat till South Carolinas senatsplats.
Delstaten har utlyst ett extra primärval den 11 augusti, efter att Lindsey Graham vann det ordinarie primärvalet tidigare i våras. Kandidatanmälan öppnar den 21 juli.
Republikanernas kampanjchef för senatsvalen, Tim Scott, har redan antytt att hon kan ge sig in i racet och utmana de väntade kandidaterna – däribland Mark Lynch, som kom tvåa i vårens primärval.
– Varför inte, sa han till CBS News i onsdags.
Beskedet ska dock ha kommit som en överraskning för flera republikanska politiker i South Carolina.