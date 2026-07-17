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Darline Graham svors in i senaten tidigare i veckan. (J. Scott Applewhite /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Uppgifter: Grahams syster kan ge sig in i senatsracet

Av Adam Lindh
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Den tidigare senatorn Lindsey Graham, som dog i slutet av förra veckan, har tillfälligt ersatts av sin syster Darline Graham. Enligt uppgifter till Politico väntas hon dock ställa upp i fyllnadsvalet för att bli Republikanernas kandidat till South Carolinas senatsplats.

Delstaten har utlyst ett extra primärval den 11 augusti, efter att Lindsey Graham vann det ordinarie primärvalet tidigare i våras. Kandidatanmälan öppnar den 21 juli.

Republikanernas kampanjchef för senatsvalen, Tim Scott, har redan antytt att hon kan ge sig in i racet och utmana de väntade kandidaterna – däribland Mark Lynch, som kom tvåa i vårens primärval.

– Varför inte, sa han till CBS News i onsdags.

Beskedet ska dock ha kommit som en överraskning för flera republikanska politiker i South Carolina.

Utnämningen av Darline Graham som tillförordnad senator har setts som en tillfällig lösning
www.politico.com
Hon fick stöd av Trump som tillförordnad senator, men det är oklart om hon skulle få stöd av presidenten i ett fyllnadsval
www.semafor.com
Tim Scott säger att Lindsey Grahams plötsliga bortgång har skakat om partiet
CBS News
Lindsey Graham dog av en brusten kroppspulsåder till följd av åderförkalkning
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