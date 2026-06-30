Uppgifter om Iphone 18 Pro har läckt på dark web

Känsliga dokument med information om leverantörer, komponenter och bilder på Apples kommande modell Iphone 18 Pro har publicerats på dark web, en dold del av internet som ofta används för att sprida stulen data. Det rapporterar Reuters.

Detta efter en ransomwareattack mot den indiska leverantören Tata Electronics. Läckan riskerar att ge konkurrenter och förfalskare insyn i Apples hårt bevakade leverantörskedja, och kan skada relationen mellan Apple och Tata, skriver nyhetsbyrån.