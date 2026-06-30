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Illustrationsbild, en person som använder Iphone 17. (Shutterstock)
Iphone-försäljningen

Uppgifter om Iphone 18 Pro har läckt på dark web

Av Helena Sällström
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Känsliga dokument med information om leverantörer, komponenter och bilder på Apples kommande modell Iphone 18 Pro har publicerats på dark web, en dold del av internet som ofta används för att sprida stulen data. Det rapporterar Reuters.

Detta efter en ransomwareattack mot den indiska leverantören Tata Electronics. Läckan riskerar att ge konkurrenter och förfalskare insyn i Apples hårt bevakade leverantörskedja, och kan skada relationen mellan Apple och Tata, skriver nyhetsbyrån.

Bilderna cirkulerar på sociala medier
x.com
Känslig tidpunkt för Apple – gjorde stora prishöjningar på sina produkter förra veckan
Reuters  · Ofta betalvägg
En video som visar ett falltest i Tatas fabrik ingår i läckan
9to5mac.com
De läckta bilderna avslöjar inte några stora designförändringar
www.macrumors.com
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