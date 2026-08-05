Uppgifter: Polis sköt skarpt under biljakt i Helsingborg

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En polisinsats i Helsingborg ledde på onsdagseftermiddagen till en biljakt och att polisen avlossade skarpa skott, enligt uppgifter till TV4.

Aftonbladet skriver att skottlossningen ska ha ägt rum utanför ett café. Polisen har hittills inte velat bekräfta att man har avlossat skott, och till Helsingborgs Dagblad uppger presstalesperson Jakob Palmgren att det ”är för tidigt” att säga om någon person har skadats.