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Uppgifter: Polis sköt skarpt under biljakt i Helsingborg

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En polisinsats i Helsingborg ledde på onsdagseftermiddagen till en biljakt och att polisen avlossade skarpa skott, enligt uppgifter till TV4.

Aftonbladet skriver att skottlossningen ska ha ägt rum utanför ett café. Polisen har hittills inte velat bekräfta att man har avlossat skott, och till Helsingborgs Dagblad uppger presstalesperson Jakob Palmgren att det ”är för tidigt” att säga om någon person har skadats.

Insatsen inleddes klockan 15 på onsdagen
www.tv4.se
Obekräftade uppgifter: Jagade bilen krockade med polisbil
Aftonbladet
Polisen: För tidigt att säga
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