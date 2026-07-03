Ure nätade fyra gånger när Sirius kryssade mot Mjällby

Robbie Ure gjorde fyra mål för Sirius när allsvenskan återupptogs efter sommaruppehållet. Men det räckte inte mot regerande mästaren Mjällby, som först hämtade upp ett 3–0-underläge och sedan spelade 4–4 mot Uppsalalaget.

– När man har en 3–0-ledning får man inte lämna planen utan seger, säger Sirius Isak Bjerkebo, enligt Sportbladet.

Mjällbys tränare Karl Marius Aksum var inte nöjd med insatsen, men kunde ändå glädjas åt att laget räddade en poäng.

– Det är otroligt skönt att få med sig något från den här matchen när vårt försvarsspel är så svagt som det är i dag. Vi ska aldrig släppa in fyra mål, säger han efter matchen, enligt Expressen.