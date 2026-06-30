USA:s högsta domstol ger stärkt skydd för platsdata

USA:s högsta domstol slår fast att det krävs en domstolsorder för att få ut platsdata från teknikbolag. Det rapporterar AP.

Konkret handlar det om polisens möjlighet att kräva ut uppgifter om vilka mobiltelefoner som befunnit sig inom ett visst område vid en viss tidpunkt.

Fallet tog sin början i ett bankrån i Virginia där polisen identifierade en misstänkt med hjälp av Googles platshistorik, något som advokater har varit kritiska till.

Paul Ohm, juridikprofessor vid Georgetown University, gläds åt domen och säger att det är ”en bra dag för den grundlagsskyddade rätten till privatliv”. Domen tydliggör att Googles platsdata inte ska användas som ett ”statligt övervakningsverktyg”, enligt Ohm.