USA:s konsulat i Toronto beskjutet – andra gången i år

Skott har avlossats nära USA:s konsulat i Toronto, rapporterar CBC.

Skottlossningen ägde rum under måndagsmorgonen, lokal tid, och är den andra mot byggnaden i år.

Ingen person skadades och ingen misstänkt har gripits. Polisen söker en vit skåpbil som ska ha lämnat platsen efter skottlossningen.