USA:s konsulat i Toronto beskjutet – andra gången i år
Skott har avlossats nära USA:s konsulat i Toronto, rapporterar CBC.
Skottlossningen ägde rum under måndagsmorgonen, lokal tid, och är den andra mot byggnaden i år.
Ingen person skadades och ingen misstänkt har gripits. Polisen söker en vit skåpbil som ska ha lämnat platsen efter skottlossningen.
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