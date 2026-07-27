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Polis utanför USA:s konsulat. (Sammy Kogan /AP/TT / AP)
Utrikes

USA:s konsulat i Toronto beskjutet – andra gången i år

Av Adam Lindh
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Skott har avlossats nära USA:s konsulat i Toronto, rapporterar CBC.

Skottlossningen ägde rum under måndagsmorgonen, lokal tid, och är den andra mot byggnaden i år.

Ingen person skadades och ingen misstänkt har gripits. Polisen söker en vit skåpbil som ska ha lämnat platsen efter skottlossningen.

Den förra attacken ägde rum den 10 mars
www.cbc.ca
Två tonåringar greps efter skjutningen i mars
www.theguardian.com
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