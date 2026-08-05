Fall av mässling på barnakut i Stockholm
En patient på Södersjukhusets barnakut i Stockholm har bekräftats smittad av mässling, skriver Region Stockholm i ett pressmeddelande. Smittan upptäcktes i måndags och patienten ska ha blivit smittad utomlands.
Enligt Aftonbladet gäller det barnakuten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset.
Alla som har vistats i lokalen samtidigt som den smittade personen ska ha blivit kontaktade av sjukhuset, och de som inte har fullgott skydd mot mässling ska ha erbjudits vaccination eller immunglobulin.
Sjukdomen är väldigt smittsam och kan i värsta fall vara livshotande. Skydd mot mässling ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.
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