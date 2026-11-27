Gäster som hyr boende via Airbnb måste inte längre bädda sängar eller ta ut soporna. De nya reglerna upprör bland uthyrare, rapporterar SvD.

Tidigare kunde den som hyr via tjänsten själv bestämma reglerna, men nu kan de inte kräva att de som hyr ska utföra sysslor som ”kräver tid eller energi, eller som normalt sett skulle utföras av en städare”. Det ställer till det för personer som till exempel hyr ut en sommarstuga flera timmar bort.

En uthyrare säger att han tror att flera värdar kommer lämna plattformen.

– För att det helt enkelt inte går att lösa rent praktiskt, många värdar kommer inte att fixa det.