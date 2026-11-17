Strandskyddet är inte utformat på ett tillfredsställande sätt, skriver regeringens Fredrik Wersäll i ett inlägg på SvD Debatt. Han pekar bland annat på exempel som att skärgårdsbor inte kan bygga bryggor och att stränder växer igen.

Utredaren föreslår ett nytt system där kommuner ska kunna ge tillstånd att bygga på ett strandskyddsområde genom att utfärda ett ”strandlov”. Därigenom kan olika intressen bättre balanseras än i dag, menar Wersäll.

”Markägares och andra exploatörers önskade åtgärder bör vägas mot intresset av att skydda det aktuella området med hänsyn till strandskyddets syften”, skriver han.