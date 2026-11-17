Utredare: Strandskyddet är orimligt – ge ”strandlov”
Strandskyddet är inte utformat på ett tillfredsställande sätt, skriver regeringens Fredrik Wersäll i ett inlägg på SvD Debatt. Han pekar bland annat på exempel som att skärgårdsbor inte kan bygga bryggor och att stränder växer igen.
Utredaren föreslår ett nytt system där kommuner ska kunna ge tillstånd att bygga på ett strandskyddsområde genom att utfärda ett ”strandlov”. Därigenom kan olika intressen bättre balanseras än i dag, menar Wersäll.
”Markägares och andra exploatörers önskade åtgärder bör vägas mot intresset av att skydda det aktuella området med hänsyn till strandskyddets syften”, skriver han.
Om debattören
Fredrik Wersäll, utredare och tidigare hovrättspresident.
bakgrund
Fredrik Wersäll
Wikipedia (sv)
Claes Fredrik Richardson Wersäll, född 30 april 1951 i Uppsala församling, Uppsala län, är en svensk jurist och ämbetsman, som var riksmarskalk och chef för Kungliga Hovstaterna från september 2018 till december 2025. Som tidigare riksmarskalk tituleras han excellens.
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