Vänsterpartiet uppfattar att Centerpartiet redan bestämt sig för att byta sida, och bojkottar alla vidare samtal tills C ”lägger korten på bordet”.

– För att det ska vara relevant vad vi har att säga så måste Centerpartiet först välja väg, säger V-ledaren Nooshi Dadgostar till Aftonbladet.

Under torsdagen har V ställt in möten med de övriga rödgröna partierna, enligt SVT Nyheter.

Vid en presskonferens på torsdagen var Dadgostars och vice partiledaren Ida Gabrielssons budskap att avgörandet ligger i C:s händer, och att de nu har ett ”historiskt beslut” att fatta.

De slår återigen fast att V:s ministerkrav ligger kvar.