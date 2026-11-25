AI-genombrotten i matematiken • Omni förklarar
Vad händer med matematikerna när AI löser matematikens gåtor?
När maskinerna löser allt svårare problem utmanas själva synen på vad det innebär att göra matematiska upptäckter. Det finns till och med de som talar om att matematiken som vetenskap hotas av kollaps.
Men måste det bli så? Kanske är vi på väg mot ”math 2.0”, där matematikerna spelar en ny men allt viktigare roll.
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