Våldtog sovande kvinnor – döms till fängelse

En man i 30-årsåldern våldtog och filmade två sovande kvinnor. Nu döms han till fyra och ett halvt års fängelse, rapporterar P4 Gotland.

Brotten har skett vid separata tillfällen i mannens bostad i Visby. Kvinnorna fick kännedom om övergreppen när de kallades till förhör av polisen och fick se filmerna.