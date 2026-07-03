Våldtog sovande kvinnor – döms till fängelse
En man i 30-årsåldern våldtog och filmade två sovande kvinnor. Nu döms han till fyra och ett halvt års fängelse, rapporterar P4 Gotland.
Brotten har skett vid separata tillfällen i mannens bostad i Visby. Kvinnorna fick kännedom om övergreppen när de kallades till förhör av polisen och fick se filmerna.
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