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Visby, arkivbild. (Anders Wiklund/TT)
Inrikes

Våldtog sovande kvinnor – döms till fängelse

Av Helena Sällström
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En man i 30-årsåldern våldtog och filmade två sovande kvinnor. Nu döms han till fyra och ett halvt års fängelse, rapporterar P4 Gotland.

Brotten har skett vid separata tillfällen i mannens bostad i Visby. Kvinnorna fick kännedom om övergreppen när de kallades till förhör av polisen och fick se filmerna.

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TT
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Sveriges Radio
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