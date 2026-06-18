Vallöftet från M: Sänkt skatt med upp till tusen kronor per person

Moderaterna går till val på nya skattesänkningar för ”alla som arbetar och har arbetat”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

– Strävsamma människor som jobbar, bidrar och sliter med vardagspusslet ska känna att de får något tillbaka. Det är rättvist, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Förslaget om ett nytt så kallat jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden, och även sänkt skatt på pension som är intjänad genom arbete. Seniorer som väljer att fortsätta arbeta efter pensionsåldern ska också få ytterligare skattelättnader.