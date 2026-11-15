Vincent van Goghs konstverk ”Châtaigniers en fleurs” väntas klubbas för rekordsumman 180 miljoner dollar, drygt 1,8 miljarder kronor, på Sotheby’s auktion i New York, rapporterar The Guardian.

Tavlan målades i maj 1890, bara några månader innan den 37-årige konstnären tog sitt liv.

– Den är målad som att tiden håller på att rinna ut. Det kännetecknar hans senare verk, säger Sotheby’s Scott Niichel.

”Châtaigniers en fleurs” är ett av tolv konstverk från en privat samling som ska gå under klubban nästa vecka. Den ägdes tidigare av ett förmöget argentinskt par som köpte kända verk på 1970-talet.