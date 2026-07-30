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Vänstervåg i USA – men väljare i stort ratar socialist som president

The New York mayor, Democrat Zohran Mamdani here pictured with former president Barack Obama, calls himslef a democratic socialist. (Angelina Katsanis /AP/TT)

Tre av fyra väljare som röstar på Demokraterna säger att de kan tänka sig att rösta på en demokratisk socialist som president, visar en ny undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av…

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Washington Post

Most Americans say they would not back a democratic socialist for president

Left-leaning candidates have been gaining strength…

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