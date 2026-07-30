Vänstervåg i USA – men väljare i stort ratar socialist som president
Tre av fyra väljare som röstar på Demokraterna säger att de kan tänka sig att rösta på en demokratisk socialist som president, visar en ny undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av…
Washington Post
Most Americans say they would not back a democratic socialist for president
Left-leaning candidates have been gaining strength…
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