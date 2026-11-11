Katten Kalle var försvunnen i sju år innan han kom hem till Louise Andersson i Lindome igen.

Katten Kalle försvann 2019. Louise Andersson, som bor i Lindome, har berättat för Göteborgs-Posten att hon trodde att hon aldrig skulle få se honom igen.

Men en dag i slutet av oktober fick hon ett samtal. Ebba Richert i Kallebäck, bara 1,5 mil från Lindome, hade hittat Kalle.

– Först trodde jag att det var ett skämt, säger Louise Andersson till GP.

Men när hon fick träffa honom stod det snabbt klart att det var hennes försvunna katt. Så nu är Kalle hemma igen – vid god vigör men betydligt smalare än för sju år sedan.

– Han är ju ungefär hälften så stor som han var innan han försvann, säger Louise Andersson till SVT Nyheter Väst.