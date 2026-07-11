Var fjärde spårvagn i Göteborg är försenad

Punktligheten för Göteborgs spårvagnar har försämrats de senaste fem åren, rapporterar GP.

Under första halvåret 2026 var drygt 26 procent av spårvagnarna försenade, vilket innebär att de var minst tre minuter efter tidtabellen.

Samtliga linjer har blivit mindre punktliga, utom linje 10 mellan Guldheden och Lindholmen. Värst är läget på linje 6, som går mellan Länsmansgården, Sahlgrenska och Kortedala. Där är bara varannan avgång i tid.

– Bilresandet har ökat i Göteborg sedan pandemin. Tillsammans med byggnationer gör det framkomligheten ganska ansträngd, säger Martin Giöbel, verksamhetschef för hållbarhet och upphandling på Västtrafik.

Han säger också att trafiken är så tät att även mindre incidenter snabbt leder till följdförseningar.