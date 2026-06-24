Varg som rev ponny ska skjutas – andra angreppet

Den varg som rev shetlandsponnyn Pippi i Ystads kommun ska skjutas, meddelar länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

”Det har skett två angrepp under kort tid och vi bedömer att risken för ytterligare angrepp är hög. Vargen befinner sig i ett område där landskapet är öppet och tillgången till klövvilt liten, men tamdjuren är många”, säger vilthandläggaren Tom Espegård.

Vargen anföll först en bagge på gränsen mellan Ystads och Simrishamns kommuner den 8 juni. Ponnyn Pippi attackerades natten mot tisdag, och skadades så svårt att hon fick avlivas.

– Det är så fruktansvärt. Jag är så jävla arg, säger ägaren Camilla Nordström till Ystads Allehanda.

Vargen, en hane från ett revir i Västmanland, har också synts till vid andra tamdjursbesättningar.