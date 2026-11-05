Spanska Asador Etxebarri har utsetts till världens bästa restaurang 2026 av The 50, rapporterar CNN. Restaurangen är belägen i den lilla baskiska byn Atxondo omgiven av berg och grönska.

Ägaren och kocken Bittor Arginzoniz är självlärd och har fått internationellt erkännande på grund av sin unika grillteknik.

”Med hjälp av en liten eld förvandlar han enkla ingredienser som mjölk och nötkött till extraordinära och oförglömliga rätter”, skriver The 50 i sin motivering.

På andraplats kommer Gaggan i Bangkok, följt av Alchemist i Köpenhamn. En svensk restaurang finns med på topp 50-listan: Vyn i skånska Skillinge som drivs av stjärnkrögaren Daniel Berlin.

Listan sammanställs av en jury bestående av över tusen kockar, krögare, matskribenter och gastronomer, skriver TT.