”Världens bortglömda krig är nu en apokalyps”
På en dammig höjd i centrala Myanmar spanar Lone Lone mot fiendens positioner. För fem år sedan var han läkare. Nu leder han en rebellstyrka med för få soldater och allt mindre hop…
The New York Times
The War Forgotten by the World Is an Apocalypse Now
On a forgotten front line, the rebels fight deep i…
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