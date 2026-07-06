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Perspektiv på världen

”Världens bortglömda krig är nu en apokalyps”

Many places in Anyar have almost no contact with the outside world — no reliable cellphone signals, no internet. (Daniel Berehulak/The New York Times)

På en dammig höjd i centrala Myanmar spanar Lone Lone mot fiendens positioner. För fem år sedan var han läkare. Nu leder han en rebellstyrka med för få soldater och allt mindre hop…

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The New York Times

The War Forgotten by the World Is an Apocalypse Now

On a forgotten front line, the rebels fight deep i…

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