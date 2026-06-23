Världens högljuddaste person korad

Stadsroparen Joseph McGrail i Canberra i Australien har utsetts till världens högljuddaste person av Guinness World Records, rapporterar AP.

58-åringen uppmätte 122,4 decibel när han ropade ”nu”, vilket slår det tidigare rekordet som sattes 1994 av den nordirländska läraren Annalisa Flanagan. Hon nådde 121,7 decibel med ett öronbedövande ”tyst”.

McGrail säger att han blev tävlingsinriktat högljudd efter att han 2017 utsågs till officiell stadsropare i huvudstaden Canberra.

Som stadsropare går han under namnet Lord Joseph.