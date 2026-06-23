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Joseph McGrail. (ABC /AP/TT / AP)
Nöje & kultur

Världens högljuddaste person korad

Av Adam Lindh
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Stadsroparen Joseph McGrail i Canberra i Australien har utsetts till världens högljuddaste person av Guinness World Records, rapporterar AP.

58-åringen uppmätte 122,4 decibel när han ropade ”nu”, vilket slår det tidigare rekordet som sattes 1994 av den nordirländska läraren Annalisa Flanagan. Hon nådde 121,7 decibel med ett öronbedövande ”tyst”.

McGrail säger att han blev tävlingsinriktat högljudd efter att han 2017 utsågs till officiell stadsropare i huvudstaden Canberra.

Som stadsropare går han under namnet Lord Joseph.

Det är samma decibel som en ambulans på nära håll
AP  · Ofta betalvägg
McGrail säger att världsrekordet inte var något han övat på att slå
abcnews.com
bakgrund
 
Stadsropare
Wikipedia (en)
A town crier, also called a bellman, is an officer of a royal court or public authority who makes public pronouncements as required.
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