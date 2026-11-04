Den världsberömde svenske dirigenten Herbert Blomstedt har avlidit, rapporterar Aftonbladet. Vid 99 års ålder hade han flera bokade konserter under våren i Tyskland och Sverige, enligt TV4 Nyheterna.

– Han var ljus, kärlek och en människa så totalt befriad från ego, säger Sofia Winiarski, konstnärlig ledare för Norrköpings symfoniorkester där Blomstedt gästspelade senast i mars, till TT.

Vid sitt senaste framträdande som hedersdirigent för San Franciscos symfoniorkester i maj dirigerade han Mahlers nionde symfoni sittande på en pianopall efter att ha förts upp på scenen i rullstol, skriver SF Classical Voice.

I den tredje satsen lutade han allt längre åt sidan. Orkestern slutade spela och väntade medan Blomstedt lyftes över till en stabilare fåtölj med armstöd. Han dirigerade sedan färdigt stycket och tog emot de stående ovationerna.