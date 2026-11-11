Världsledare på klimatmötet COP31 i Turkiet testar en ny säljpitch för att få fler att bry sig om den globala uppvärmningen. Gör det inte bara för klimatets skull utan även för din egen privatekonomis skull, lyder det nya budskapet enligt Reuters.

FN:s generalsekreterare António Guterres pratade om beroendet av olja och hur det får priserna på allt från bränsle till livsmedel att stiga.

– De senaste konflikterna visar tydligt att det här är ett recept på kronisk osäkerhet och skenande levnadskostnader, säger han.

John Kerry, amerikansk utrikesminister under Obamaperioden, är inne på samma linje.

– Alla som arbetar med klimatfrågor måste ändra sättet de pratar om det.