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Samtidigt som Turkiets president Recep Tayyip Erdogan står värd för internationella klimatmötet COP31 så jublar han på X över de två nya oljefält som upptäckts i den bergiga Gabarregionen. Det rapporterar The Guardian.

”I oktober inleddes produktionen vid de två oljefälten, som vi döpt till Gaziler och Cardakli. Enligt våra preliminära bedömningar har dessa två nya fält en oljepotential på 135 miljoner fat på plats”, skriver Erdogan på X.

Oljeproduktionen i regionen förväntas därmed öka med 30 procent, vilket enligt Erdogan gör den till ”oljans huvudstad”.

Förbränningen av fossila bränslen är en avgörande orsak till koldioxidutsläpp och global uppvärmning. Under COP31 ska världsledarna diskutera hur klimatskadliga utsläpp ska minska.