Klimatoppmötet COP31 är ett av ämnena på dagens ledarsidor. De misslyckade försöken att nå en överenskommelse innebär en vinst för fossilbolagen, skriver Aftonbladets Susanna Kierkegaard. Enligt henne har Irankriget och höga bränslepriser använts som argument för att övertyga politiker om att en utfastning av fossila bränslen skulle slå hårt mot ländernas invånare.

”Pyspunkan på klimattoppmötet är resultatet av ett ihärdigt lobbyarbete både i Bryssel och Washington”.

DN:s ledarsida kallar samtidigt mötet för ett ”präktigt haveri för klimatarbetet”.

”Det är klart att det inte är lätt att ta sig framåt. Världens rikaste land – USA – var inte ens där”, skriver tidningen.