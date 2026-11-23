FN:s klimattopmöte kommer sannolikt att överleva helgens fiasko, men det kan bli startskottet för omfattande reformer som många har efterfrågat i flera år. Det skriver flera kommentatorer efter att EU och omkring 100 andra länder lämnat COP31 utan ett avtal eftersom oljelobbyn blockerat skrivelser om fossila bränslen.

Nyhetsbyråerna Reuters och AFP:s analyser är båda snarlika. Besvikelsen är stor bland de länder som faktiskt ville nå ett slagkraftigt avtal, men det finns inga planer på att bojkotta kommande års möten.

Det som däremot är på tapeten är att reformera mötesformen. I dag krävs konsensus för att nå ett avtal men det har visat sig vara väldigt svårt då motsättningarna är så kraftiga mellan oljeländerna och de som vill stävja klimatförändringarna. AFP illustrerar detta med ett citat från USA:s tidigare vicepresident Al Gore:

”Det har i flera år stått klart att COP-processen är i behov av omfattande reformer.”

The Inquirers Will Bunch återpublicerar nyheten att samtalen brutit samman och bjuder på en ordvits.

”All COP:s are bastards”, skriver han i sitt inlägg på Bluesky.