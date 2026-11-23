EU samt flera länder deklarerade högtidligt att de inte kunde acceptera utkastet till ett avtal vid klimattoppmötet COP31 eftersom fossila bränslen inte nämns.

Mohamed Adow, chef för tankesmedjan Power Shift Africa, anser att motståndarna till avtalet sitter på höga hästar. Han kallar toppmötet för ”det sämsta COP någonsin”.

– EU har förkastat den här texten, men kan inte tvätta sina händer rena från det kaos som unionen själv har bidragit till att skapa. För länder som drabbas av missväxt, förstörda bostäder och växande skulder innebär detta att rika länder som bär det största ansvaret för krisen överger dem, säger Adow enligt The Guardian.

Bland de länder som försvarat avtalet finns exempelvis Saudiarabien, Kina och Pakistan.

”Klimatåtgärder är ingen meny där vi kan välja enbart det som passar oss”, skriver den pakistanska delegationen.