Miljöpartiet stödjer att Sverige, tillsammans med resten av EU, vägrade godkänna slutavtalet på klimattoppmötet COP31. Det skriver partiets klimatpolitiska talesperson Emma Nohrén till Aftonbladet.

”Ett avtal som inte ens nämner fossila bränslen går helt enkelt inte att skriva under. EU gör rätt i att inte acceptera en överenskommelse som urvattnar ambitionerna när världen behöver precis motsatsen.”

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentets vice delegationsledare, instämmer i en mejlkommentar till Omni.

”Jag tycker att det är bättre med ingen deal än en dålig deal. En så här dålig sluttext kan vi inte gå med på.”

Det gör också Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

– I ett läge då en överenskommelse skulle inneburit ett bakslag för det globala klimatarbetet var det bättre med ingen överenskommelse alls.