Murat Kurum, ordförande för COP31, konstaterar att det inte tycks bli någon slutöverenskommelse på årets klimattoppmöte.

– Vi gjorde allt vi kunde, säger han.

EU meddelade tidigare på dagen att dess medlemsländer inte kommer att ställa sig bakom det kontroversiella förslaget, där alla omnämnanden av fossila bränslen strukits. För att ett slutdokument ska godkännas krävs att alla deltagande länder skriver under.

Murat Kurum sa tidigare på dagen att förslaget innehöll ”något för alla”.