Tyskland kommer att säga nej till COP31:s slutdokument om inte stora förändringar görs. Det säger klimat- och miljöminister Carsten Schneider under en presskonferens.

Flera länder har varit djupt kritiska till förslaget, där orden ”fossila bränslen” strukits helt.

Panamas miljöminister Juan Carlos Navarro säger till The Guardian att klimattoppmötet tagits som gisslan av en ”oljemaffia” och att upplägget behöver reformeras i grunden.