Resultatet av FN:s klimatkonferenser har ofta kritiserats för att inte gå tillräckligt långt, men årets samling ser faktiskt ut att gå åt fel håll. Det säger Sky News Tom Clarke i en analys i den egna tidningen.

Anledningen är den korta frasen ”utfasning av fossila bränslen”, som funnits med i tidigare sluttexter, men nu ser ut att strykas helt.

– Man får nu fråga sig om hela den här COP-grejen alls tjänar sitt syfte, säger Clarke.

BBC:s Mark Poynting påpekar att skrivelsen om fossila bränslen visserligen försvunnit, men att det fortfarande finns ”indirekta referenser” kvar. Värdlandet Turkiet hoppas uppenbarligen att det ska tas emot som en kompromiss, skriver han.

”Men om det accepteras av alla återstår att se.”