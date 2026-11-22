EU säger nej – klimattoppmötet faller samman: ”Inte ens nära”
EU kommer inte att acceptera slutdokumentet från COP31, rapporterar flera medier.
I ett uttalande som Reuters har tagit del av säger EU-delegationen att det förslag som lagts fram ”inte ens är nära att adressera de problem vi har framför oss”.
– Att nå konsensus går inte när skrivningar om vetenskap urvattnas och skrivningar som kan tolkas främja en ökad fossil utvinning tillkommer, säger Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till Ekot.
I slutförslaget hade alla omnämnanden av fossila bränslen strukits. Oljerika länder har under toppmötet fått hård kritik för att försöka urvattna avtalet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen