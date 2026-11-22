Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) efter gårdagskvällens förhandlingar på FN:s klimatkonferens COP31 i Antalya.

EU kommer inte att acceptera slutdokumentet från COP31, rapporterar flera medier.

I ett uttalande som Reuters har tagit del av säger EU-delegationen att det förslag som lagts fram ”inte ens är nära att adressera de problem vi har framför oss”.

– Att nå konsensus går inte när skrivningar om vetenskap urvattnas och skrivningar som kan tolkas främja en ökad fossil utvinning tillkommer, säger Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till Ekot.

I slutförslaget hade alla omnämnanden av fossila bränslen strukits. Oljerika länder har under toppmötet fått hård kritik för att försöka urvattna avtalet.