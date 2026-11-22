I ett annat sammanhang hade man kunnat skratta åt något så absurt som att COP-förhandlingarna kollapsar eftersom man inte ens kommer överens om att nämna fossila bränslen i klimatavtalet. Det skriver Aftonbladets Jonathan Jeppsson.

”Men nu handlar den absurda komedin om vår framtid, och det finns inte mycket att skratta åt.”

Vad som händer nu vet ingen – kanske sluter de mer ambitiösa länderna ett separat avtal, eller så skjuter man helt enkelt upp allt till nästa klimatmöte, fortsätter han.

COP31 blev ännu en seger för ”oljemaffian” och ett praktfiasko för värdlandet Turkiet, säger SVT:s klimatreporter Calle Elfström.

Även han tror att flera länder kommer gå före och fasa ut fossila bränslen. 25 länder har lovat att göra det, däribland Spanien, som motiverar det med att ”det är billigare, renare och man slipper oljeprischocker”.

– Om alla tänkte så skulle sådana här klimatmöten inte längre behövas, säger Elfström.

Den hätska retoriken mellan EU, Ryssland och Saudiarabien på mötet speglar inte bara klimatpolitiken, utan även världsordningen, skriver BBC:s Esme Stallard.

”Det känns som att andra världshändelser, däribland Ukrainakriget, spiller in här i rummet.”