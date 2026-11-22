(Magnus Hjalmarson Neideman / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Klimattoppmötet COP31:s haveri påverkar inte det svenska klimatarbetet, säger Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare Mattias Frumerie till TT.

– Vi tuffar på i vårt omställningsarbete nationellt. Det faktum att vi inte enades om ett samverkansbeslut påverkar inte vårt arbete i Sverige, utan det fortsätter oförtrutet.

De svenska förhandlarna har märkt att ju längre den gröna omställningen går, desto hårdare blir motståndet från de fossilproducerande länderna, enligt Frumerie.

Att inget avtal slöts är olyckligt, men ett stort antal beslut fattades ändå, fortsätter han. Bland annat antog ett 90-tal länder en deklaration om elektrifiering.