COP31 • Omni förklarar
Därför bröt klimatsamtalen samman – och det kan hända nu
Förhandlingarna som skulle ha avslutats på fredagen höll på sent in på söndagen. Helt utan att länderna kunde enas om ett avtal.
Blev COP31 ett misslyckande, eller starten på förändring?
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