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Kazakstans Jelena Rybakina är ute ur Wimbledon. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Sport

Världstvåan och världstrean utslagna ur Wimbledon

Av Hedda Hallsenius
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Världstvåan i damtennis, den rysk-kazakstanska Jelena Rybakina, har besegrats av belgiskan Elise Mertens och är därmed ute ur Wimbledon.

Mertens, som är rankad 27:a i världen, vann i två raka set 7–6, 6–1, rapporterar TT.

– Jag är mållös, säger Elise Mertens under segerintervjun.

En stund senare kom dagens andra skräll. Vinnaren av förra årets Wimbledon, den polska världstrean Iga Swiatek, förlorade mot filippinskan Alexandra Eala, rankad 32:a i världen. Även Eala vann i två raka set, 7–6, 6–2, enligt Expressen.

Mertens ställs mot tjeckiskan Marie Bouzkova i fjärde omgången
TT
Mertens: ”Rybakina är en fantastisk spelare, en fantastisk motståndare”
Expressen
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