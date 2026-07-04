Världstvåan och världstrean utslagna ur Wimbledon

Världstvåan i damtennis, den rysk-kazakstanska Jelena Rybakina, har besegrats av belgiskan Elise Mertens och är därmed ute ur Wimbledon.

Mertens, som är rankad 27:a i världen, vann i två raka set 7–6, 6–1, rapporterar TT.

– Jag är mållös, säger Elise Mertens under segerintervjun.

En stund senare kom dagens andra skräll. Vinnaren av förra årets Wimbledon, den polska världstrean Iga Swiatek, förlorade mot filippinskan Alexandra Eala, rankad 32:a i världen. Även Eala vann i två raka set, 7–6, 6–2, enligt Expressen.