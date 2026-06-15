Värmebölja på Antarktis – 20 grader över snittet

Just nu är det 20 grader varmare på Antarktis än snittemperaturen så här års. Det har lett till att en ismassa lika stor som Frankrike saknas från Antarktis västkust, rapporterar The Guardian.

Avsaknaden av is kan utgöra ett hot mot pingviner och andra marina djur, såväl som den globala havsytan.

– Jag är orolig. Det är deprimerande, säger forskaren Will Hobbs, expert på havsisen i Antarktis.