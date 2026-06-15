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Arkivbild från Antarktis. (Mark Baker /AP/TT / AP)
KlimathotetVärmerekorden

Värmebölja på Antarktis – 20 grader över snittet

Av Hedda Hallsenius
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Just nu är det 20 grader varmare på Antarktis än snittemperaturen så här års. Det har lett till att en ismassa lika stor som Frankrike saknas från Antarktis västkust, rapporterar The Guardian.

Avsaknaden av is kan utgöra ett hot mot pingviner och andra marina djur, såväl som den globala havsytan.

– Jag är orolig. Det är deprimerande, säger forskaren Will Hobbs, expert på havsisen i Antarktis.

Omkring 650 000 kvadratkilometer is saknas från Bellingshausenhavet
www.theguardian.com
Varmare temperaturer i haven har haft stor påverkan på havsisen, enligt forskning
www.abc.net.au
Se utvecklingen av Antarktis havsis här
nsidc.org
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