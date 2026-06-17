Värmebölja i Paris – fritt fram att bada i Saint-Martin

Parisbor hoppar ner i Saint-Martin-kanalen efter att en sträcka på 100 meter öppnats för bad.

Nu kan övervarma fransmän svalka sig i Saint-Martin-kanalen. På grund av en värmebölja i Paris har staden bestämt att lyfta badförbudet på flera platser, rapporterar Le Monde.

– Att lägga så enormt mycket kraft och polisresurser på att hindra ungdomar från att bada när det är 40 grader ute verkade lite absurt, säger Paris borgmästare Emmanuel Gregoire.

Paris ska få tio nya badplatser som bevakas av livvakter under sommaren. Tre av dem är i floden Seine, som nyligen sanerades för att kunna användas i OS 2024.