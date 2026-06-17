ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Parisbor hoppar ner i Saint-Martin-kanalen efter att en sträcka på 100 meter öppnats för bad. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
KlimathotetVärmerekorden

Värmebölja i Paris – fritt fram att bada i Saint-Martin

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Nu kan övervarma fransmän svalka sig i Saint-Martin-kanalen. På grund av en värmebölja i Paris har staden bestämt att lyfta badförbudet på flera platser, rapporterar Le Monde.

– Att lägga så enormt mycket kraft och polisresurser på att hindra ungdomar från att bada när det är 40 grader ute verkade lite absurt, säger Paris borgmästare Emmanuel Gregoire.

Paris ska få tio nya badplatser som bevakas av livvakter under sommaren. Tre av dem är i floden Seine, som nyligen sanerades för att kunna användas i OS 2024.

Det väntas bli mellan 34 och 38 grader i Paris framåt helgen (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Borgmästaren understryker att det är farligt och fortsatt förbjudet att hoppa från broar
AFP  · Ofta betalvägg
Saint-Martin-kanalen ligger i nordöstra Paris
TT
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KlimathotetVärmerekordenFrankrikeEuropaKlimat & miljö