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Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Värmerekord i Malmö: ”Vi får se var det slutar”

Av Hannah Gustafsson
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Malmö har slagit nytt värmerekord efter att termometern stigit till 34,6 grader, skriver Sydsvenskan. Tidigare låg den högsta mätningen på 34 grader år 1947.

Och än är dagen inte över.

– Vi får se var det slutar, säger Therese Fougman, vakthavande meteorolog på SMHI, till tidningen.

I Helsingborg har varmaste juni-temperaturen någonsin uppmätts på 32,9 grader. Det är två grader varmare än tidigare rekord, skriver SVT Nyheter Skåne. I Kristianstad kan det bli upp mot 37 grader, enligt prognosen. Under dagen har 36 grader uppmätts i området, vilket kan vara skånskt rekord.

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