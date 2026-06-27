Värmerekord i Malmö: ”Vi får se var det slutar”
Malmö har slagit nytt värmerekord efter att termometern stigit till 34,6 grader, skriver Sydsvenskan. Tidigare låg den högsta mätningen på 34 grader år 1947.
Och än är dagen inte över.
– Vi får se var det slutar, säger Therese Fougman, vakthavande meteorolog på SMHI, till tidningen.
I Helsingborg har varmaste juni-temperaturen någonsin uppmätts på 32,9 grader. Det är två grader varmare än tidigare rekord, skriver SVT Nyheter Skåne. I Kristianstad kan det bli upp mot 37 grader, enligt prognosen. Under dagen har 36 grader uppmätts i området, vilket kan vara skånskt rekord.
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