Varningen: Maskiner avgör vem som ska dö
FN samlas den här veckan i Genève för en konferens om AI-styrda vapen, rapporterar AFP.
Röda korset trycker bland annat på för att självstyrande vapen som utformats för att döda människor borde förbjudas.
– Den här typen av vapen reducerar människor till data, som fångas upp av sensorer och analyseras av algoritmer. Det är en maskin som i slutändan avgör vem som ska leva och vem som ska dö, säger Laurent Gisel, Röda korsets expert på automatiserade vapen.
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