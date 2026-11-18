En tysk soldat fotograferar ”robothunden” Wolfgang 001. Den ska bland annat kunna användas för att ta bilder i fält.

FN samlas den här veckan i Genève för en konferens om AI-styrda vapen, rapporterar AFP.

Röda korset trycker bland annat på för att självstyrande vapen som utformats för att döda människor borde förbjudas.

– Den här typen av vapen reducerar människor till data, som fångas upp av sensorer och analyseras av algoritmer. Det är en maskin som i slutändan avgör vem som ska leva och vem som ska dö, säger Laurent Gisel, Röda korsets expert på automatiserade vapen.