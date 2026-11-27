Omkring 135 000 pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg utan att få det, enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen. Föreningen anser att krångliga ansökningar och föråldrade regler bidrar till att stödet inte når alla som har rätt till det.

– Ingen ska behöva vara expert på bidragsregler för att få stöd man har rätt till, säger ordförande Marie Linder i ett pressmeddelande.

Andelen pensionärer som får bostadstillägg har minskat från omkring 17 procent 2010 till 14 procent i dag. Enligt Hyresgästföreningen har stödet också legat still sedan 2022 medan hyrorna ökat.