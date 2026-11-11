Vasaloppet kommer att ändra reptiderna inför nästa år, skriver de i ett pressmeddelande. Samtliga reptider, alltså den tidpunkt när skidåkarna måste ha nått till ett visst område, flyttas fram en timme.

– Vasaloppet är fortfarande en stor utmaning, men vi vill ge fler möjligheten att lyckas, säger vd:n Johan Eriksson.

Vasaloppet har de senaste åren haft stora problem med underlaget, vilket har gjort att fler inte klarat målgången. Utöver reptiden ska man också genomföra satsningar för bättre spår. Men det innebär också att inga reptider kommer att flyttas under dagen.