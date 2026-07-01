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Illustrationsbild. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Vattenbrist i södra Sverige – även om det regnar

Av Kinga Sandén
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Det är brist på vatten i stora delar av södra Sverige. Det visar SGU:s senaste mätning, rapporterar TT.

– Det är ovanligt att vi har så väldigt låga grundvattennivåer, framförallt i Skåne och Gotland, men också i andra delar av södra Götaland, säger Eva Hellstrand, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökningar, SGU, till nyhetsbyrån.

I Skåne och på Gotland är nivåerna så låga att vattenbristen kommer att fortsätta även om det skulle regna mycket i hela juli. Om vädret blir normalt eller torrt fortsätter vattenbristen i hela Götaland och delar av Svealand.

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TT
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Sveriges Television
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bakgrund · www.smhi.se
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