Det är brist på vatten i stora delar av södra Sverige. Det visar SGU:s senaste mätning, rapporterar TT.

– Det är ovanligt att vi har så väldigt låga grundvattennivåer, framförallt i Skåne och Gotland, men också i andra delar av södra Götaland, säger Eva Hellstrand, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökningar, SGU, till nyhetsbyrån.

I Skåne och på Gotland är nivåerna så låga att vattenbristen kommer att fortsätta även om det skulle regna mycket i hela juli. Om vädret blir normalt eller torrt fortsätter vattenbristen i hela Götaland och delar av Svealand.