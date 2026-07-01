Vattenbrist i södra Sverige – även om det regnar
Det är brist på vatten i stora delar av södra Sverige. Det visar SGU:s senaste mätning, rapporterar TT.
– Det är ovanligt att vi har så väldigt låga grundvattennivåer, framförallt i Skåne och Gotland, men också i andra delar av södra Götaland, säger Eva Hellstrand, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökningar, SGU, till nyhetsbyrån.
I Skåne och på Gotland är nivåerna så låga att vattenbristen kommer att fortsätta även om det skulle regna mycket i hela juli. Om vädret blir normalt eller torrt fortsätter vattenbristen i hela Götaland och delar av Svealand.
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